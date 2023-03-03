Глава Госдепа Блинкен заявил о выделении пакета военной помощи Киеву на 400 млн долларов

Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что минобороны страны подготовило новый пакет военной помощи ВСУ в размере 400 млн долларов. Об этом говорится в распространенном 3 марта пресс-службой Госдепартамента США заявлении.

ВСУ U.S. Army Europe

Отмечается, что в списке помощи киевской армии гаубицы и боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.

Также предполагается выделение из этой суммы средств на обучение украинских военных, обслуживание и поддержку техники.

По заявлению Энтони Блинкена, это уже 33-й пакет помощи, который Вашингтон передаёт Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, США за 2022 год обязалось поставить Киеву артиллерию, ракеты, радарные системы, миллионы патронов и другое вооружение на 30 млрд долларов.