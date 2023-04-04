Красный Лиман, ДНР, 4 апреля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. За последние сутки в ходе специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили на краснолиманском направлении до 225 военнослужащих ВСУ. Об этом во вторник, 4 апреля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО

По словам Конашенкова, позиции противника в районе населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики были поражены при поддержке артиллерии и тяжелых огнемётных систем группировки войск «Центр».

Отмечается, что на краснолиманском направлении также удалось уничтожить три боевые бронированные машины, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и одну 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

В воскресенье, 2 апреля, в Министерстве обороны сообщили о поражении командного пункта ВСУ в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики. Также в ходе боевых действий был поражён узел связи 58-й мотопехотной бригады противника.