МО РФ: ВС России поразили командный пункт ВСУ и узел связи в районе Красного Лимана в ДНР

Москва, , 15:45 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции поразили командный пункт ВСУ и узел связи на территории ДНР, сообщили 2 апреля в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО © РИА Новости

«В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — сообщает официальный Telegram-канал министерства.

29 марта в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и четыре пункта управления в Харьковской и Херсонской областях.

2 апреля в ведомстве сообщили, что потери ВСУ на краснолиманском направлении составили за минувшие сутки более 100 человек. Были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Григоровки, Ямполовки (ДНР), Червоной Дибровы и Макеевки (ЛНР).