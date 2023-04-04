Москва, 4 апреля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Подозреваемую в причастности к теракту в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в Москву, где ей 4 апреля изберут меру пресечения, сообщает Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Следователям на допросе девушка рассказала, что якобы не знала про взрывчатку внутри статуэтки, а думала, что это прослушка.

По данным следствия, планирование и организация теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), осуществлялись с территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посылку со взрывчаткой, которую получила Дарья Трепова, курировали айтишники из-за рубежа. В момент прибытия статуэтки со взрывчаткой в Санкт-Петербург неизвестные созвонились с Дарьей и передали её удаленно. Поступила также информация о том, что, когда Трепова вышла из бара, ей позвонили и сообщили, что «ей пора уходить».

2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. По последним данным, в результате взрыва в кафе ранения получили 40 человек. СК возбудил уголовное дело. Позже ведомство переквалифицировало его на террористический акт. Трепова проходит в деле подозреваемой. Она была в кафе и представилась студенткой Академии художеств, попросив разрешения подарить статуэтку. После вручения подарка в баре прогремел взрыв.