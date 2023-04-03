Москва, 3 апреля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Подозреваемая в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, которая уже призналась следователям, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), придерживалась либеральных и оппозиционных взглядов. Это следует из данных СМИ и из открытых источников, в частности её аккаунтов в соцсетях.

МВД РФ Дарья Трепова

Дарья родилась в городе Пушкине под Санкт-Петербургом, ей 26 лет. В школьном возрасте Трепова преуспевала в учебе. Она пыталась реализоваться в нескольких сферах, однако успешным предпринимателем не стала. За три недели до теракта Дарья Трепова открыла ИП. Она собиралась заниматься розничной торговлей, в частности, продавать одежду и аксессуары.

Девушка причисляла себя к экоактивистам и радикальным феминисткам.

Избранником Треповой стал Дмитрий Рылов, состоявший в незарегистрированной в РФ Либертарианской партии. Известно, что молодые люди практически не жили вместе. Однако вместе посещали несанкционированные митинги и поддерживали ряд оппозиционных организаций. Во время одной из акций их задержала полиция с составлением административных протоколов. Девушку также после одного из митинга приговорили к десяти суткам ареста.

Полгода Дарья прожила в Грузии. Когда закончились финансы, она вернулась в Москву, пишут СМИ. Знакомые отмечали, что после возвращения у девушки появились новые доходы. По словам источника издания Mash, Дарья Трепова начала работать удалённо на неких украинских журналистов, а выполняемые ею задания были связаны с передачей посылок.

По информации Baza, Дарья Трепова приходила на встречу с Владленом Татарским в Москве, которая прошла 28 марта в Российском новом университете. Дарья сидела в задних рядах и не стала участвовать в общем снимке.

В конце марта 2023 года Трепова приехала в Санкт-Петербург и арендовала жильё неподалёку от кафе, в котором и был впоследствии совершён теракт. Подруге, которая успела побывать у неё в гостях, Дарья сообщила, что собирается эмигрировать через Турцию на Украину. В СМИ также появилась информация о том, что Дарья планировала вечером 2 апреля покинуть Россию. На эту дату у неё были приобретены билеты в Узбекистан.

Вечером 2 апреля Дарья Трепова отправилась в кафе на Университетскую набережную, где проходила творческая встреча Владлена Татарского «Есть такая профессия — военкор». На встрече Дарья представилась студенткой Академии художеств, попросив разрешения подарить статуэтку. После вручения подарка девушка покинула заведение, а вскоре в баре прогремел взрыв. Татарский погиб на месте, ещё 32 человека получили ранения.