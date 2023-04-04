Москва, 4 апреля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Посылку со взрывчаткой, которую получила Дарья Трепова, курировали айтишники из-за рубежа, сообщает Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Согласно полученным данным, посылку для Дарьи Треповой в Санкт-Петербург доставили из Москвы, а в столицу она прибыла из-за границы. В момент прибытия статуэтки со взрывчаткой в Санкт-Петербург неизвестные созвонились с Дарьей и передали её удаленно.

По данным источника, все действия осуществлялись удаленно, именно эти факты говорят в пользу участия в деле о теракте иностранных кураторов и зарубежных IT-специалистов.

Кроме того, поступила информация о том, что, когда Дарья Трепова вышла из бара, она пошла к набережной. В этот момент девушке позвонили по телефону и сообщили, что «ей пора уходить». Автомобиль Треповой также вызвали удаленно.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Он погиб на месте, еще 40 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело. Позже ведомство переквалифицировало его на террористический акт.

Трепова проходит в деле подозреваемой. Вечером 2 апреля она отправилась в кафе, где проходила творческая встреча Татарского. Она представилась студенткой Академии художеств, попросив разрешения подарить статуэтку. После вручения подарка в баре прогремел взрыв. Следователям девушка призналась, что принесла статуэтку.