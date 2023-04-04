Шойгу рассказал о возможной передаче США тактических ракет Украине
Шойгу: США рассматривают передачу Украине ракет ATACMS и истребителей F-16
Москва, 4 апреля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом 4 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, ракеты ATACMS имеют дальность до 300 км.
Кроме того, Сергей Шойгу рассказал, что Вашингтон также планирует передать Киеву истребители F-16.
Министр отметил, что США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Вашингтон ранее выразил готовность поставить Киеву свыше 200 танков и более 400 современных боевых бронированных машин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США планируют выделить Киеву новый пакет военной помощи в размере $2,6 млрд. В перечень новой поставки, как ожидается, войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, грузовики для перевозки топлива, противотанковые ракеты, ремонтно-эвакуационные машины и боеприпасы.