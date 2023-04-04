Москва, 4 апреля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом 4 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

По его словам, ракеты ATACMS имеют дальность до 300 км.

Кроме того, Сергей Шойгу рассказал, что Вашингтон также планирует передать Киеву истребители F-16.

Министр отметил, что США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Вашингтон ранее выразил готовность поставить Киеву свыше 200 танков и более 400 современных боевых бронированных машин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США планируют выделить Киеву новый пакет военной помощи в размере $2,6 млрд. В перечень новой поставки, как ожидается, войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, грузовики для перевозки топлива, противотанковые ракеты, ремонтно-эвакуационные машины и боеприпасы.