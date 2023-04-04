Москва, 4 апреля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства планирует посетить завод «Тулажелдормаш», а также проведёт заседание президиума Госсовета.

Уточняется, что завод специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления железнодорожных путей.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что заседание президиума Госсовета Путин проведёт в режиме видеоконференции. Темой заседания станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций. Ожидается, что с докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин и глава Минпромторга Денис Мантуров. На заседании планируется представить предложения по поддержке промышленности, нивелированию рисков, подготовке инженерных и квалифицированных кадров по приоритетным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что визит Владимира Путина в Анкару предполагается 27 апреля Турецкий лидер анонсировал, что приезд президента России будет связан и с участием в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую».