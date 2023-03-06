Минфин РФ: дефицит бюджета в начале 2023 года составил 2,5 трлн рублей

Москва, , 17:50 — REGNUM Дефицит бюджета Российской Федерации в январе–феврале 2023 года предварительно составил 2,58 трлн рублей, сообщает 6 марта Минфин РФ.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе–феврале текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, доходы бюджета составили 3,16 трлн рублей (на 25% ниже, чем годом ранее), а расходы составили 5,74 трлн рублей (на 52% больше, чем годом ранее). Ускорение финансирования расходов связано с оперативным заключением контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение по увеличению более чем на 154,5 млрд рублей резервного фонда российского правительства.