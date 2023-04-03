Москва, 3 апреля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Россия работает над разблокировкой своих активов за рубежом. При этом в стране остаются замороженные активы западных стран. Об этом 3 апреля сообщил министр финансов Антон Силуанов, беседуя с блогером Ксенией Падериной.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Быстрого решения по разблокировке замороженных российских активов нет», — уточнил Силуанов.

По его словам, задача России заключается в том, чтобы эти активы свести, потому что в этом заинтересованы все стороны. Глава Минфина отметил, что это непростая ситуация и быстро её не решишь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что стоимость замороженных в ЕС активов российских организаций и физлиц составляет €21,5 млрд. По его словам, продолжается поиск активов для заморозки. Так, идёт работа в отношении Банка России. В МИД на это ответили, что Москва примет меры для защиты российских интересов.