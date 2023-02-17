Брюссель, , 13:31 — REGNUM Стоимость замороженных в Евросоюзе активов российских организаций и физлиц составляет €21,5 млрд на сегодняшний день, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс 17 февраля перед началом заседания рабочей группы ЕК «по заморозке и изъятию активов».

Европейский центральный банк (сс) MPD01605

По его словам, продолжается активный поиск активов для заморозки. Так, идёт работа в отношении активов Банка России. Заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через бельгийскую компанию Euroclear.

«На данный момент мы смогли заморозить 21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка», — сказал Рейндерс.

В российском МИД ранее заявили, что, если Евросоюз примет решение о конфискации в пользу Киева замороженных активов РФ, Москва примет меры для защиты своих интересов.