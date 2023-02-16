Замглавы МИД РФ Грушко: Россия примет меры по защите своих интересов в случае конфискации активов

Москва, , 13:21 — REGNUM Если Евросоюз примет решение о конфискации в пользу Киева замороженных российских активов, Москва примет меры для защиты своих интересов. Об этом 16 февраля заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, мы оценим ситуацию и в случае необходимости предпримем все необходимые действия по защите наших законных интересов», — сказал Грушко.

Он добавил, что действия Евросоюза являются абсолютно незаконными.

По словам дипломата, многие страны сомневаются в успешности этого мероприятия и его соответствия международным нормам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евросоюз утвердил создание рабочей группы по использованию замороженных российских активов для передачи Киеву.

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