Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге, подтвердили в Министерстве внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«2 апреля в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский», — сообщили в МВД.

Пострадали ещё 16 человек, в настоящее время их осматривают врачи, отметили в ведомстве.

На место происшествия выехали руководители и сотрудники главного управления уголовного розыска МВД РФ, на месте также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, сообщили в МВД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, взрыв произошёл в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте