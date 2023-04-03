Экипажи «Солнцепёка» в зоне СВО уничтожают наблюдательные и опорные пункты
Экипажи «Солнцепёка» в зоне СВО успешно уничтожают схроны, наблюдательные и опорные пункты ВСУ
Москва, 3 апреля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало кадры «горячего дыхания» тяжелой огнемётной системы «Солнцепёк» — экипажи продолжают выполнять боевые задачи.
На видео специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими неуправляемыми снарядами по расположению киевских военных.
Экипажи также уничтожают наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.
По словам специалистов, один залп «Солнцепёка» накрывает облаком 40 тыс. кв. метров. Это как шесть футбольных полей. И вся эта площадь одномоментно взрывается. Мощнейшая температура проникает во все окопы и укрытия. Уничтожает технику, здания, живую силу. Подобных огнеметных систем нет больше ни у кого в мире.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие назвали «Солнцепёк» самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.
Тяжёлые огнемётные системы в зоне СВО применяются лишь в тех случаях, когда штурмовым российским подразделениям не удается взять какой-либо опорный пункт ВСУ.