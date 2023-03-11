«И тогда зовут уже нас». Командир взвода ТОС-1А «Солнцепёк» рассказал о работе своего подразделения

Москва, , 12:30 — REGNUM Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» в зоне спецоперации применяется тогда, когда не получается взять какой-то опорный пункт ВСУ силами артиллерии и танков. Об этом рассказал командир взвода ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Шкипер».

ТОС-1А «Солнцепёк» Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ТОС в зоне СВО используется, когда у ВСУ «очень сильные укреплённые позиции.

«Когда наши ребята спереди, на передовой, из штурмовых подразделений не могут взять определённый опорный пункт. Когда применяются артиллерия, миномёты, тяжёлая техника вроде танков, но не получается — у противника очень укреплённые сооружения. И тогда зовут уже нас», — рассказал военный.

Он добавил, что ТОС используют также, «если противник где-то вдруг прорывает или пытается прорвать нашу оборону». «В общем на самых тяжёлых направлениях применяются наши машины», — отметил командир взвода ТОС.

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