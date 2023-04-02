Москва, 3 апреля, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью блогера, военного журналиста Владлена Татарского (Максима Фомина) в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Патриарх сказал, что «с большой скорбью узнал о террористическом акте».

По словам Кирилла, в такое непростое время испытаний нужно быть сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в обществе страх и разделения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минздраве РФ сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек.