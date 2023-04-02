Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 00:03 — ИА Регнум. В Минздраве РФ сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек.

minzdrav.gov.ru Минздрав РФ

В пресс-службе ведомства пояснили, что уже 24 пострадавших в кафе доставлены в больницы. Ещё шесть человек обратились за медицинской помощью сами, через некоторое время после происшествия.

«Всем оказывается квалифицированная помощь», — добавили в Минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar, где в это время проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который погиб в момент взрыва.

Ранее были госпитализированы 24 пострадавших.