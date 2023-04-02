Москва, 2 апреля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции пресекли действия шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Луганской Народной Республике и Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее 2 апреля в пресс-центре российской группировки «Запад» сообщили, что на купянском направлении за сутки было уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Огневая поддержка «Гиацинта» сорвала ротацию подразделений ВСУ на позициях в районе населённого пункта Двуречное.

1 апреля в пресс-службе группировки также сообщили об уничтожении на купянском направлении в Харьковской области двух ДРГ противника. Используя беспилотники, российские военнослужащие обнаружили и огнём самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили диверсантов.