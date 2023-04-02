Российская армия ликвидировала пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении

Купянск, Украина, , 05:43 — REGNUM Бойцы российской группировки «Запад» на купянском направлении за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, военные «вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны».

Огневая поддержка «Гиацинта» сорвала ротацию подразделений ВСУ на позициях в районе населённого пункта Двуречное, добавил Зыбинский.

Также вблизи населённого пункта Гатище разведгруппа бригады специального назначения обнаружила минометный взвод ВСУ. Ударом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» был уничтожен один миномет, расчёт РСЗО «Ураган» на расстоянии 25 км ликвидировал украинскую гаубицу Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные группировки «Запад» на купянском направлении, используя беспилотники, обнаружили и огнём самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две группы диверсантов. Кроме того, артиллерия ликвидировала два минометных расчёта ВСУ, уничтожены 15 боевиков.