Вашингтон, 1 апреля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Чуть более половины жителей США выступили за решение жюри Манхэттена предъявить обвинения экс-президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Morning Consult.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Так, 51% опрошенных американцев поддерживает идею о вынесении обвинений Трампу, против — 38%.

При этом отмечается, что подавляющее число граждан, которые симпатизируют Республиканской партии, раскритиковали действия против Трампа.

Среди сторонников Демократической партии 78% граждан считают, что обвинения против экс-президента США базируются на стремлении испортить ему политическое будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Манхэттена намерена предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Обвиняемый назвал политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю выдвинутые уголовные обвинения в свой адрес.

Дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году.