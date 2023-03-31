Трамп заявил, что выдвинутые против него уголовные обвинения являются политическим преследованием

Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю назвал выдвинутые уголовные обвинения в свой адрес бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, экс-глава Белого дома обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в «грязной работе» в интересах президента США Джо Байдена вместо борьбы с преступностью в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему президенту США Дональду Трампу в ближайшее время предъявят обвинительное заключение. Соответствующее решение было принято большим жюри в Нью-Йорке. При этом точные обвинения пока неизвестны, но дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время его предвыборной кампании 2016 года.