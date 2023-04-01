Президент Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России

Москва, , 05:19 — REGNUM Российский президент Владимир Путин накануне, 31 марта, утвердил новую Концепцию внешней политики страны. Об изменениях он сообщил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Владимир Путин Kremlin.ru

По словам главы государства, он подписал Указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики России.

«Этого потребовали кардинальные изменения в международной жизни», — пояснил Владимир Путин.

В обновленном документе обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России. Всего 76 пунктов.

Целями взаимодействия остаются защита национальных интересов страны, обеспечение её суверенного, безопасного и поступательного развития. Красной нитью в Концепции проходит утверждение — Россия не считает себя врагом Запада.

В обновлении Концепции принимали участие представители российских ведомств: МИД, администрации президента, Совбеза, правительства и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Концепции также закреплена мысль, что Россия не изолируется от англо-саксонских стран и континентальной Европы, не имеет по отношению к ним изначально враждебных намерений. В документе говорится, что РФ будет уделять приоритетное внимание формированию новой модели сосуществования со странами Европы, а также доведению до иностранной аудитории правдивой информации о политике страны.