Концепция внешней политики: РФ будет доводить до иностранцев правдивую информацию о политике страны

Москва, , 15:29 — REGNUM Россия будет уделять приоритетное внимание доведению до иностранной аудитории правдивой информации о политике страны, говорится в обновлённой концепции внешней политики страны, опубликованной на сайте Кремля.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в целях формирования объективного восприятия России за рубежом, укрепления ее позиций в мировом информационном пространстве РФ намерена уделять приоритетное внимание в том числе доведению до максимально широкой иностранной аудитории правдивой информации о внешней и внутренней политике страны, ее истории и достижениях в различных сферах жизнедеятельности, иной достоверной информации о России».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, новая концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере, как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе.