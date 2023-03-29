Спикер Госдумы Володин: рост социальных пенсий в России опередит темпы инфляции

Москва, , 13:57 — REGNUM Общий размер индексации социальных пенсий составит 13,3%, и это выше темпов инфляции. На это обратил внимание председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин («Единая Россия»), говоря о законах, которые вступят в силу с апреля. Комментарий опубликован на сайте Госдумы 29 марта.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — сказал он.

С апреля размер социальных пенсий возрастёт на 3,3% в дополнение к повышению в июне 2022 года. В том числе, станут получать больше выплат граждане России, имеющие инвалидность или потерявшие кормильца. Изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, подчеркнул Володин. Пособие в том числе начисляется россиянам, срок стажа которых не позволил оформить страховую пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, документ о повышении социальных пенсий был опубликован на российском портале правовой информации 18 марта. Для увеличения выплат в бюджете РФ предусмотрено около 15,6 млрд рублей. Размер индексации был рассчитан на основании величины прожиточного минимума в стране. Для тех, чьи пенсии не дотянут до этого уровня после повышения, предусмотрят дополнительные выплаты.