В России с 2024 года исключили зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Москва, , 23:00 — REGNUM Зона отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС будет исключена с территории России в 2024 году. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Чернобыльская трагедия Иван Шилов © ИА REGNUM

Документом признаётся утратившим силу постановление правительства России от 8 октября 2015 года №1074 «Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Из перечня населённых пунктов, которые ранее находились в зоне отчуждения, исключены четыре посёлка Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 году по инициативе президента Украины Владимира Зеленского была утверждена программа «ревитализации» Чернобыльской зоны отчуждения. Она рассчитана на три года и предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, информационное продвижение Чернобыля. По мнению Зеленского, Чернобыль должен стать мощным магнитом для туризма.