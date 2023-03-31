Москва, 31 марта, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Журналистская деятельность задержанного за шпионаж американского журналиста Эвана Гершковича не вызывала вопросов и не могла стать причиной его ареста. Об этом 31 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Сергей Савостьянов/ТАСС Избрание меры пресечения американскому журналисту Гершковичу в Москве

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» задержанием и арестом Гершковича и «попытками подавлять свободу прессы».

«Здесь нет никакой иной подоплёки в виде каких-то претензий к его публикациям. У нас никогда не было никаких претензий к зарубежным журналистам», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта корреспондент The Wall Street Journal Гершкович был задержан с поличным в Екатеринбурге при попытке собирать сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России.

По версии следствия, он действовал в интересах американских спецслужб. Его обвинили в шпионаже, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство о его аресте.