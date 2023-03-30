ФСБ: корреспондент WSJ Гершкович собирал секретные сведения по заданию спецслужб США

Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM В Екатеринбурге 30 марта по подозрению в шпионаже был задержан корреспондент The Wall Street Journal в России Эван Гершкович, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Действуя по заданию правительства и спецслужб США, Гершкович вел сбор сведений о деятельности одного из предприятий ВПК, составляющих государственную тайну, сказано в сообщении.

Журналист был задержан при попытке получить секретные сведения. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса («Шпионаж»).

Согласно информации, размещенной на сайте The Wall Street Journal, Гершкович готовил для издания материалы о ситуации в России, на Украине и в других странах бывшего СССР.

Как сообщалось ранее, представители The Wall Street Journal выразили «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием своего сотрудника и отметили, что беспокоятся о его безопасности.