Вице-президент США Харрис заявила о глубокой обеспокоенности задержанием Гершковича в России

Вашингтон, , 17:30 — REGNUM США глубоко обеспокоены задержанием и арестом в России сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявила 31 марта вице-президент США Камала Харрис.

Эван Гершкович. Журналист evangershkovich. соm

“Мы не потерпим репрессий против журналистов, мы осуждаем их, и мы крайне обеспокоены любыми попытками подавлять свободу прессы», — сказала она.

Ранее в ФСБ сообщили, что Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге с поличным при попытке собирать сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России. По версии следствия, сотрудник WSJ действовал в интересах американских спецслужб. Его обвинили в шпионаже, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство об аресте Гершковича.

Позже в Госдепе США призвали своих граждан «немедленно» покинуть Россию. Президент США Джозеф Байден в свою очередь 31 марта заявил, что у Вашингтона «на данном этапе» нет планов высылать из страны российских дипломатов в ответ на арест Гершковича.