Москва, 31 марта, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад топлива ВСУ в Херсонской области, сообщили 31 марта в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие РФ

«В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, за сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения было уничтожено до 30 военных ВСУ, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ нанесли артиллерийский удар по стоянке техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В результате удара 23 военных ВСУ погибли, ещё 12 получили ранения различной степени тяжести. Также потери противника составили 12 единиц автомобильной техники.