Херсон, , 11:17 — REGNUM Артиллерийский удар по стоянке техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области нанесли Вооружённые силы РФ. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Ольговка нанесён артиллерийский удар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара 23 военных ВСУ погибли, ещё 12 получили ранения различной степени тяжести. Также потери противника составили 12 единиц автомобильной техники.

Кроме того, артиллерийским огнём в районе поселка Камышаны уничтожен миномёт калибра 120 мм с расчётом и боекомплектом. Погибли шесть военных ВСУ, ещё двое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта на херсонском направлении российскими войсками был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В Запорожской области уничтожили хранилище топлива, запасы которого использовались украинскими бригадами теробороны.