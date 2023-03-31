Москва, 31 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В новой Концепции внешней политики России указано, Кремль рассматривает курс США как главный источник основных рисков для безопасности Российской Федерации и международного мира. Документ опубликован 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

«Курс России в отношении США носит комбинированный характер с учётом роли этого государства как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и в то же время главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада, источника основных рисков для безопасности Российской Федерации, международного мира, сбалансированного и поступательного развития человечества», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, в обновлённой Концепции внешней политики Россия четко закрепила мысль о том, что она не имеет изначально враждебных намерений к Европе и англосаксонским странам.

Главной целью России в отношениях со странами ближнего зарубежья станет превращение региона в зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания.

В Кремле проходит совещание с постоянными членами Совета безопасности России, которое посвящено новой редакции Концепции под руководством президента России Владимира Путина. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в новой Концепции говорится о серьёзнейшей структурной перестройке мировой экономики.