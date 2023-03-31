Владимир Путин рассказал о роли новой концепции внешней политики России
Москва, 31 марта 2023, 14:33 — REGNUM Новая концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере, как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе, заявил 31 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент Владимир Путин.
Как сообщалось ранее, 31 марта глава государства заявил, что утвердил обновленную концепцию внешней политики России. Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи внешней политики и станет дорожной картой для МИД и других ведомств.
«Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу», — сказал президент, поблагодарив всех, кто участвовал в разработке концепции.
Как сообщалось ранее, глава государства в своем выступлении также заявил о необходимости укреплять суверенитет России, повышать роль нашей страны в формировании более справедливого многополярного миропорядка, уделяя особое внимание расширению связей России с теми партнерами, политика которых является конструктивной.