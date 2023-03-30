Белый дом не доверяет обвинениям в шпионаже против журналиста WSJ Гершковича

Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти не видят оснований доверять обвинениям в шпионаже, которые предъявлены Россией американскому журналисту Эвану Гершковичу.

Эван Гершкович. Журналист vk.comevangershkovich

«Нет причин считать, что эти обвинения в шпионаже соответствуют действительности. Обвинения в шпионаже невероятно нелепы», — обозначила позицию Белого дома Жан-Пьера журналистам.

Она добавила, что США пока не отнесли Гершковича к категории «неправомерно задержанных» — для этого Госдепартамент должен провести специальную процедуру.

Отмечается, что об аресте журналиста известно и американскому лидеру Джо Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ 30 марта в Екатеринбурге задержала сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Он собирал сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России и был взят с поличным.

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию.

Посольство США в России запросило официальное уведомление об аресте Гершковича.