Москва, , 17:02 — REGNUM Защита американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже, обжалует судебное решение. Об этом 30 марта заявил адвокат Даниил Берман.

Избрание меры пресечения американскому журналисту Гершковичу в Москве © Сергей Савостьянов/ТАСС

«Защита планирует обжаловать меру пресечения и потребовать ознакомления с материалами ареста», — приводит слова Бермана ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корреспондент The Wall Street Journal Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. В ФСБ заявили, что он по заданию спецслужб США вёл сбор секретной информации о предприятиях российского ВПК и был задержан с поличным.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. При этом Гершкович не признал своей вины. Позже стало известно, что он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».