Захарова заявила, что арестованному за шпионаж журналисту Гершковичу предоставлен консульский доступ

Москва, , 20:33 — REGNUM К арестованному в России за шпионаж журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу обеспечили доступ представителей американского консульства в России. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Эван Гершкович. Журналист vk.comevangershkovich

На соответствующий вопрос журналистов она ответила кратко, сказав «да». Консульский доступ к американцу обеспечен.

В отношении Гершковича накануне было возбуждено уголовное дело. Он был задержан в Екатеринбурге, решение об аресте принял Лефортовский суд Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, после ареста журналиста государственный департамент США распространил призыв госсекретаря Энтони Блинкена немедленно покинуть Россию, адресованный американцам. Госдеп аргументировал заявление заботой о безопасности сограждан за границей, отметив, что это «наивысший приоритет».