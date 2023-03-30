Мужчина один воспитывает дочь-шестиклассницу. Мать девочки живет в другом регионе. Власти Тульской области хотели ограничить Москалёва и его жену в родительских правах. Как пишет РИА Новости, дочь мужчины долгое время прогуливала школу, а сам он отказывался общаться с её учителями.

6 апреля в Тульской области об ограничении Москалева и матери его дочери в родительских правах. Также комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о взыскании алиментов. Как сообщила председатель комиссии Светлана Давыдова, семья Москалёвых с мая 2022 года состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Девочку после ареста Москалёва поместили в реабилитационный центр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие органов опеки в ситуации с дочерью жителя Тульской области Алексея Москалёва связано не с уголовным делом, возбуждённым против него за дискредитацию армии, а с плачевным состоянием исполнения родительских обязанностей и условиями проживания ребёнка. Он также не стал комментировать его приговор.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что жителя города Ефремова в Тульской области осудили на два года якобы за «антивоенный» рисунок его дочери в школе, а девочку изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Москалёва стали его лозунги в соцсетях, дискредитирующие действия российской армии. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. В ночь перед вынесением приговора Москалёв сбежал из-под домашнего ареста. Дочь у него забрали ранее после того, как в доме нашли порнографию и заподозрили мужчину в педофилии. Эти подозрения не подтвердились. Ранее мужчину не раз судили, он, в частности, посадил на цепь сторожа на местном предприятии. Мать с младенчества не воспитывала девочку.