Москва, , 13:34 — REGNUM Весьма сложная ситуация с изъятием несовершеннолетней дочери у жителя Тульской области, осуждённого за дискредитацию ВС России, известна Кремлю. Подробности могут предоставить органы опеки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 марта журналистам.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Представитель Кремля отметил, что не вправе комментировать дело Алексея Москалёва и решение суда. Но ребёнка у мужчины забрали из-за невыполнения им родительских обязанностей, и это стало итогом очень давней истории, детали которой известны органам опеки.

«Мы интересовались причинами дела, и я могу сказать одно, там на самом деле в истории с ребёнком дело совсем в другом, там плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и условиями проживания ребенка», — сказал Песков и добавил, что в этом деле «всё гораздо сложнее» и не так «прямолинейно».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что жителя города Ефремова в Тульской области осудили на два года якобы за «антивоенный» рисунок его дочери в школе, а девочку изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Москалёва стали его лозунги в соцсетях, дискредитирующие действия российской армии. При этом в 2022 году его уже привлекали к административной ответственности за такие же деяния. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. В ночь перед вынесением приговора Москалёв сбежал из-под домашнего ареста. Дочь у него забрали ранее после того, как в доме нашли порнографию и заподозрили мужчину в педофилии. Эти подозрения не подтвердились. Ранее мужчину не раз судили, он, в частности, посадил на цепь сторожа на местном предприятии. Мать с младенчества не воспитывала девочку.