Вашингтон, 29 марта, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Евросоюз планирует запустить проект для усиления контроля за соблюдением антироссийских санкций. Об этом 29 марта пишет Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

По данным издания, в рамках проекта планируется учредить новый орган ЕС, предназначенный для координации надзора за соблюдением санкций.

По предварительной информации, проект запустят в июне на двухлетний срок. В нём примут участие Дания, Румыния, Чехия, Словения, Испания, Венгрия, Литва, Кипр и Мальта.

1 марта газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов написала, что ЕС изменил подход к антироссийским санкциям, сместив акцент с принятия новых ограничений на соблюдение уже введённых. Новый подход вызван давлением со стороны стран ЕС, которые утверждают, что для новых санкций против России больше нет места.