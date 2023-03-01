Politico: ЕС сместил акцент с принятия новых санкций против России на соблюдение уже введённых

Брюссель, , 12:09 — REGNUM Евросоюз изменил подход к антироссийским санкциям, сместив акцент с принятия новых ограничений на соблюдение уже введённых. Об этом 1 марта пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Брюссель сместил акцент с принятия новых санкций против России на соблюдение уже введённых ограничений», — говорится в статье.

Отмечается, что новый подход вызван, прежде всего, давлением со стороны стран ЕС, которые утверждают, что больше нет места для новых санкций против России. Исключение составили только Польша и Прибалтика.

По данным издания, дипломаты из ряда европейских стран утверждают, что санкции в отношении любых импортируемых товаров ударят по ЕС больше, чем по России. При этом они указали на удобрения, титан, редкоземельные металлы и урановые стержни.

При этом отмечается, что Евросоюз уже принял десять пакетов антироссийских санкций, которые оказали меньше влияния, чем предполагалось.