Москва, 27 марта, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу — 2023 среди женщин в весовой категории до 70 кг. Телеграмма с поздравлением опубликована 27 марта на сайте Кремля.

Сергей Савостьянов/ТАСС Анастасия Демурчян

«Уважаемая Анастасия Сергеевна! От души поздравляю Вас с блестящей победой», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что российская спортсменка продемонстрировала яркие лидерские качества, мастерство и волю и победила сильных и опытных соперниц.

По словам главы государства, своим триумфом Демурчян подтвердила крепкие и уверенные позиции российской школы бокса. Он также пожелал спортсменке новых успехов и всего наилучшего.

Напомним, на прошедшем в Нью-Дели чемпионате мира по боксу среди женщин Демурчян в финале победила представительницу Австралии Фрэнсис Скотт Кайе единогласным решением судей и завоевала титул чемпионки мира.

Как сообщало ИА REGNUM, во время награждения Демурчян вместо гимна России прозвучал первый концерт Чайковского. После этого Международная ассоциация бокса (IBA) начала расследование инцидента и провела повторную церемонию, во время которой был включён гимн.