Международная ассоциация бокса расследует инцидент с гимном России на чемпионате мира в Индии

Нью-Дели, , 00:42 — REGNUM Международная ассоциация бокса (IBA) начала расследование инцидента с российским гимном на церемонии награждения золотой медалью российской спортсменки Анастасии Демурчян на чемпионате мира по женскому боксу в Нью-Дели, сообщает 25 марта телеканал «Матч-ТВ».

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

На церемонии награждения Демурчян вместо государственного гимна России был включён первый концерт Чайковского. Из-за этого организаторам чемпионата пришлось провести церемонии награждения ещё раз, уже под российский гимн.

Сама спортсменка сказала, что она не отреагировала на инцидент, так как еще не понимала до конца, что происходит. Она назвала случившееся «небольшой проблемой».

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов заявил, что концерт Чайковского вместо гимна России на награждении Демурчян включили случайно.

«Включили гимн Чайковского. Я так понимаю, запись лежала в архиве еще с чемпионата мира в Сербии, который проводила IBA. Поэтому на автомате поставили. Я стал возмущаться, подошел к руководству, говорю: надо поменять. Они ответили, что это от IBA. В итоге заново провели церемонию награждения. Думаю, это не специально, техническая ошибка, по инерции включили. Злого умысла не было, накладка получилась. Хотя заранее, до турнира, показывали нам гимн, уточняя, он ли это», — сказал Муталибов.

В оргкомитете чемпионата назвали отсутствие гимна России на церемонии награждения «технической ошибкой» и извинились за неё.

«Это была техническая ошибка, за которую мы приносим извинения. Акцентируем внимание, что это была техническая ошибка, и в итоге гимн Российской Федерации был сыгран в честь Демурчян», — объяснили в оргкомитете.

Международная ассоциация бокса (IBA) инициировала расследование происшедшего инцидента.

«Организационный комитет чемпионата мира взял гимн у тренера из России, проверил его и передал команде мероприятий IBA, которая ответственна за всю церемонию награждения. По этому поводу уже было совещание, IBA проводит собственное расследование», — заявил представитель Федерации бокса Индии.

Напомним, что Международная ассоциация бокса в октябре прошлого года сообщила о допуске к соревнованиям боксёров из России и Белоруссии. Российские спортсменки были допущены на чемпионат мира среди женщин с флагом и гимном России.

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