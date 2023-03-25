На ЧМ по боксу включили концерт Чайковского вместо российского гимна

Нью-Дели, , 19:08 — REGNUM Курьёз произошёл на чемпионате мира по боксу в Индии. Во время награждения российской спортсменки Анастасии Демурчян, завоевавшей золото, вместо гимна России прозвучал первый концерт Чайковского, сообщает 25 марта РИА Новости.

Бокс Kristin Wall

Первый концерт Чайковского использовался в качестве музыкального сопровождения с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине, так как россиянам было запрещено из-за санкций выступать со своим флагом и гимном. Однако период отстранения РФ завершился, а решением Международной ассоциации бокса россияне, которых многие спортивные организации начали отстранять из-за ситуации на Украине, были допущены на соревнования в Индии с флагом и гимном своей страны.

Российская спортсменка Анастасия Демурчян завоевала золотую медаль в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит с 15 по 26 марта в Нью-Дели. Спортсменка одолела австралийку Фрэнсис Скотт.

Помимо Демурчян, медали завоевали ещё две отечественные спортсменки: Наталии Сычуговой (до 63 кг) досталось серебро, а Диане Пятак (до 81 кг) — бронза.