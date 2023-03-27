ДНР, 27 марта, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Украинская армия несет огромные потери: за сутки на донецком направлении они составили свыше 400 военных и наёмников, сообщает 27 марта Минобороны РФ.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (27.03.2023 г.)

Также в военном ведомстве известили о сбитом средствами ПВО украинском вертолете Ми-8 в Запорожской области и уничтожении склада боеприпасов бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Наступательный характер специальной военной операции на Украине заметен и на других направлениях. Так, ВС РФ уничтожили за сутки более 85 представителей ВСУ на краснолиманском направлении. За этот же период потери ВСУ на купянском направлении составили до 65 военных.

Кроме того, российские военные уничтожили на херсонском направлении до 30 военных ВСУ и гаубицу «Гвоздика». На южнодонецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области потери противника составили до 40 украинских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 397-й день. Накануне, 26 марта, Минобороны РФ известило, что на донецком направлении российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных. Сегодня, 27 марта, стало известно, что противник потерял свыше 400 военнослужащих и наёмников, а также четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и одну гаубицу Д-20.