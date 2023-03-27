Москва, 27 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины потеряли в ходе специальной военной операции ещё один вертолёт. Об этом 27 марта сообщили в Министерстве обороны России.

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Как уточнили в ведомстве, вертолёт Ми-8 ВСУ был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Темировка Запорожской области.

«Кроме того, уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Голиково Луганской Народной Республики, Марьинка, Ольгинка и Новый Свет Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области уничтожен склад украинской теробороны.