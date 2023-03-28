Авдеевка, ДНР, 28 марта, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 397-й день. Утром, 27 марта, украинские войска нанесли артиллерийский удар по Мелитополю, обстреляв многопрофильный колледжа в Мелитополе в тот момент, когда у студентов или занятия. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В местной администрации сообщили о частичном разрушении здания колледжа и еще нескольких объектов. Также удар нанесен по Донецку: вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Калининскому району четыре ракеты из РСЗО.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем, украинские войска готовятся к потере Авдеевки (ДНР), отключают мобильную связь, известил 27 марта телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Есть сведения, что из города вывозят коммунальные службы, населению советуют эвакуироваться.

Об уничтожении группы наёмников под Авдеевкой известил российский боец, посетивший разбитый укрепрайон. Кроме украинских силовиков, среди убитых он нашёл наёмников с нашитым на рукаве флагом Польши и шевроном «Грузинского легиона», видео с места события разместили в РИА Новости.

Только за сутки на донецком направлении российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных, сообщило Минобороны РФ. Тем временем The Sunday Times пишет о том, что ежедневные потери ВСУ в районе города Артёмовска составляют порядка 200 военных.

В прессе продолжают обсуждать падение в городе Киреевске Тульской области украинского беспилотника «Стриж» (Ту-141). Инцидент произошел накануне, 26 марта, после того, как его систему навигации вывел из строя комплекс РЭБ «Поле-21»: три человека получили лёгкие ранения, повреждены пять домов.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.