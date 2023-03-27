Москва, 27 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Россия будет определять перспективы взаимодействия с западными странами на своих условиях, если их руководители «протрезвеют», заявил 27 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Цитата из Полуторачасовое интервью главы МИД России телеканалу «Россия-24». 2023. Россия Сергей Лавров

По словам дипломата, нынешние руководители США и их союзников «погрязли в пещерной русофобии, принося в жертву кричащие проблемы собственных обществ».

«Когда и если они протрезвеют, мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними, но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны приложили титанические усилия для изоляции России, но эти усилия не увенчались успехом, что признают, «хотя и сквозь зубы, сами представители правящих кругов недружественных стран».