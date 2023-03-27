Лавров: Запад приложил титанические усилия для изоляции России, но они не увенчались успехом

Москва, , 13:27 — REGNUM Западные страны приложили титанические усилия для изоляции России, но эти усилия не увенчались успехом, заявил 27 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Несмотря на титанические усилия наших недругов, их попытки изолировать Россию на международной арене провалились», — сказал Лавров.

Дипломат добавил, что это признают, «хотя и сквозь зубы, сами представители правящих кругов недружественных стран».

При этом Лавров подчеркнул, что порядка трёх четвертей стран мира не присоединились к санкциям против России.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский ранее заявил, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные нелегитимные санкции, но хотела бы избежать крайних мер.

Биричевский выразил надежду на то, что до недружественных России элит стран Запада наконец дойдёт мысль «о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией».