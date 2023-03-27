В МИД России не исключили никаких вариантов ответа на нелегитимные санкции Запада

Москва, , 08:09 — REGNUM Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные нелегитимные санкции, но хотела бы избежать крайних мер. Такое заявление сделал 27 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий», — указал дипломат.

При этом Биричевский отметил, что Москва не хочет прибегать к крайним мерам и «раскручивать санкционную спираль» и призвал быть в меру оптимистами и надеяться на возобладание здравого смысла.

Кроме того, Биричевский выразил надежду на то, что до недружественных России элит стран Запада, наконец, дойдёт мысль «о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией».

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