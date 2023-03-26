Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги 2022/23 с «Питтсбург Пингвинз» отметился заброшенной шайбой. Несмотря на это, его команда проиграла со счетом 3:4.

Александр Овечкин © Zuma/TASS

Для Овечкина этот гол стал 822-м за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги канадца Уэйна Гретцки до 72 голов.

В текущем сезоне Александр Овечкин сыграл в 68 матчах за «Вашингтон Кэпиталз» в рамках НХЛ, в которых отметился 42 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами. Несмотря на результативность российского хоккеиста, «Вашингтон», набрав 76 очков после 74 матчей, располагается лишь на 11-м месте в турнирной таблице НХЛ.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин, забросив шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс» 22 марта, стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим в возрасте от 37 лет 40+ голов за сезон. До россиянина это удавалось Горди Хоу (Канада, 40 лет, сезон 1968/69), Джонни Буцику (Канада, 37 лет, сезон 1972/73), Филу Эспозито (Канада, 37 лет, сезон 1978/79) и Брендану Шэнахэну (Канада, 37 лет, сезон 2005/2006).