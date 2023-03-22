Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал пятым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, забросившим 40+ шайб за один сезон регулярного чемпионата. Об этом в среду, 22 марта, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин © Сергей Фадеичев/ТАСС

В матче 72-го тура регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (6:7) российский нападающий отметился одной заброшенной шайбой на шестой минуте игры.

Ранее до Овечкина это удавалось Горди Хоу (Канада, 40 лет, сезон 1968/69), Джонни Буцику (Канада, 37 лет, сезон 1972/73), Филу Эспозито (Канада, 37 лет, сезон 1978/79) и Брендану Шэнахэну (Канада, 37 лет, сезон 2005/2006).

Напомним, по результатам прошедшего тура НХЛ 2022/23 Александру Овечкину удалось сократить отставание от лучшего снайпера в истории чемпионата Уэйна Гретцки до 74 голов.